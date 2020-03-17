Шюррле полетел в Москву из Германии в респираторной маске

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле выложил фото в «Инстаграме». На снимке немецкий футболист сидит в самолёте, который летит из Германии в Россию, а на самом игроке надета респираторная маска.
«На пути в Москву. Надеюсь, у вас всё хорошо», — написал Шюррле на фото.
Фото: «Инстаграм» Андре Шюррле
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса Андре не сможет возобновить тренировки с красно-белыми раньше апреля, даже если сейчас вернётся с родины. Игроку предстоит пройти двухнедельный карантин.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат России и другие ведущие турниры.
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