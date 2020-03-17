Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«433» назвал Слуцкого самым смешным тренером в Нидерландах за 100 лет

«433» назвал Слуцкого самым смешным тренером в Нидерландах за 100 лет
Футбол / РПЛ 0

Популярный инстаграм-аккаунт «433», у которого более 26 млн подписчиков, отреагировал на юмористический пост нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы про главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Футболист пошутил над наставником казанской команды после его первой победы в клубе. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде одолел тульский «Арсенал» со счётом 1:0. Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал форвард свой пост.

«Самый смешной тренер, которого мы видели в Нидерландах за последние 100 лет», — говорится в сообщении «433».

Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. В первых двух встречах под его руководством казанцы поделили очки с «Тамбовом» (0:0) и проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:1).

До прихода в «Рубин» Слуцкий на протяжении полутора лет тренировал нидерландский клуб «Витесс».

10 лет назад ЦСКА добился лучшего результата в ЛЧ. Слуцкому победа приснилась заранее
16 марта 2010 года российский клуб в первый и последний раз вышел в 1/4 Лиги чемпионов при текущем формате турнира.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020