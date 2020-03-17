Экс-президент «Реала» попал в реанимацию. Врачи уверены, что он заражён коронавирусом
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.
Как сообщает Ideal.es, в последние несколько дней бизнесмен плохо себя чувствовал из-за высокой температуры, а в настоящее время находится в реанимации. Санс уже сдал анализы на коронавирус, и хотя результаты ещё неизвестны, врачи на 99 процентов уверены, что он заражён COVID-19. При этом из-за своего возраста экс-функционер находится в группе риска —ему 76 лет.
Санс с 1985 по 1995 год занимал пост директора «Реала», после чего стал президентом клуба. Главой «сливочных» он пробыл до 2000 года, и в этот период команда дважды стала победителем Лиги чемпионов. Несмотря на успех, Санс не сумел сохранить должность и проиграл на выборах Флорентино Пересу.
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