Мамаев отреагировал на приостановление чемпионата России

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал решение футбольных властей приостановить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги в связи с пандемией коронавируса.
«На остановку чемпионата спокойно отреагировал, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от одного повреждения», — сказал Мамаев в сторис «инстаграма» своей жены, Аланы.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские лиги, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Сегодня, 18 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы – 2020 на лето 2021 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
- 18 марта 2020
-
02:14
-
01:47
-
01:24
-
01:03
-
00:53
-
00:41
-
00:16
-
00:03
- 17 марта 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:21
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
21:51
-
21:27
-
21:12
-
21:06БАТЭ обновил эмблему Фото
-
20:53
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
19:57
-
19:52
-
19:31
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:06
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:37