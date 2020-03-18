Мамаев отреагировал на приостановление чемпионата России

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал решение футбольных властей приостановить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги в связи с пандемией коронавируса.



«На остановку чемпионата спокойно отреагировал, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от одного повреждения», — сказал Мамаев в сторис «инстаграма» своей жены, Аланы.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские лиги, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Сегодня, 18 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы – 2020 на лето 2021 года.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.