Куман не станет тренером «Барселоны» в ближайший год из-за переноса Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не сможет возглавить испанскую «Барселону» в ближайший год. У него есть обязательства по работе с национальной командой до конца Евро-2020, после переноса турнира на 2021 год из-за коронавируса они сохраняются, сообщает Dutch Football.

В его контракте есть пункт, позволяющий Куману покинуть пост тренера сборной Нидерландов после окончания чемпионата Европы, но никаких дат в нём не указано. Контракт Кумана действует до 2022 года, и «Барселона» — единственная команда, в которую он имеет права уйти после Евро, до срока его окончания.

Рональд Куман выступал за «Барселону» как игрок с 1989 по 1995 год, в её составе он четыре раза становился чемпионом Испании и выиграл Кубок чемпионов.