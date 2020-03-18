Шевченко поддержал перенос Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год из-за коронавируса.
«Я поддерживаю это решение. Когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей, спорт должен отойти в сторону. Это вызывает неудобства, но мы должны понимать, что это общемировая проблема. И одолеть её можно только общими усилиями», — приводит слова Шевченко Украинская ассоциация футбола.
На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе С, её соперниками станут Австрия, Нидерланды и ещё одна команда, которая квалифицируется на Евро про итогам Лиги наций. Андрей Шевченко, в прошлом легендарный футболист киевского «Динамо» и итальянского «Милана», работает с командой с 2016 года.
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