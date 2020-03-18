Г. Невилл назвал премьер-министра Великобритании Джонсона «шарлатаном»

Телеэксперт и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в «Твиттере» раскритиковал действия главы британского правительства Бориса Джонсона по борьбе с коронавирусом.
Невилла возмутило то, что Джонсон не закрывать школы и университеты страны на время эпидемии, а также тот факт, что в Манчестере прошёл парад, посвящённый дню Святого Патрика.
«Ему в любом случае придётся закрыть школы в ближайшие дни, он шарлатан! Гарантируйте выплату по больничным листам, введите арендные и ипотечные каникулы, расскажите о мерах поддержки бизнеса, сделайте сделайте платные места в больницах бесплатными! У вас должна быть четкая стратегия, Борис Джонсон, действуйте немедленно!», — написал Невилл.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.
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