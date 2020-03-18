Находящийся на карантине Суарес обратился к болельщикам

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором обратился к болельщикам.

«Привет всем! Крепко обнимаю всех из своего дома в Барселоне и желаю сил всем, кто борется с вирусом. Мы все очень переживаем. Улучшить ситуацию в наших силах, и мы должны это понимать. Если мы позаботимся о себе, то позаботимся и о соседях, и о тысяче других людей, которые страдают от этой болезни. Коронавирус зацепил много стран, случаи зафиксировали и в Уругвае. Обязательно нужно прислушиваться к тому, что говорят. Очень важно соблюдать личную гигиену. Если мы сможем все вместе противостоять вирусу, то продолжим наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями. Крепко обнимаю. Не выходите из дома», — сказал Суарес.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.