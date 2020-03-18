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«Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

«Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно
Футбол / Испания 0

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл покинет мадридский «Реал» летом 2020 года. Клуб готов отпустить игрока бесплатно, несмотря на то, что его контракт действует до лета 2022 года, сообщает Daily Mail.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан окончательно убедился в том, что не видит Бэйла в составе команды и просит клуб избавиться от игрока. Руководство мадридцев также не хочет платить валлийцу, редко играющему в основном составе, зарплату в размере € 17 млн в год и готово разорвать с ним контракт, даже если не удастся договориться о трансфере с другой командой. Кроме того, после выхода Великобритании из ЕС, Бэйл попадёт под лимит — в Ла Лиге разрешается включать в заявку не более трёх игроков не из Евросоюза.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Бэйл провёл за «Реал» 14 матчей и забил два мяча.

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