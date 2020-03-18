Гюндоган: если «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом», это будет значить, что всё хорошо

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался об отмене ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра должна была состояться во вторник, 17 марта, но была отменена из-за пандемии коронавируса, как и все крупные спортивные события в мире.

«Сейчас сложное для всех время. Очень не хватает тренировок, тех чувств, которые дарят матчи. Но всё это пока на втором плане: нет ничего важнее здоровья. Позаботьтесь о себе. Да, сейчас мы должны были бы играть с „Реалом“. Но у нас нет другого выбора, кроме как смириться с ситуацией. Мне очень не хватает футбола, но нельзя значит нельзя. Я очень надеюсь, что матч будет сыгран. Это будет значить, что всё хорошо», — цитирует Гюндогана Marca.

Первый матч между командами завершился победой «Сити» со счётом 2:1.