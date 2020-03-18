Морено предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся, если он не будет доигран

Главный тренер «Монако» Роберт Морено выразил мнение, что если чемпионат Франции не будет доигран, то нынешний сезон нужно признать несостоявшимся.

«С моей точки зрения, если вы не можете закончить, самое справедливое было бы свести на нет сезон и начать всё заново, как будто ни одна игра не была сыграна», — приводит слова Морено Sport.es.

После 28 туров «Монако» занимает девятое место, набрав 40 очков. От зоны еврокубков команду отделяет 9 очков.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тыс. смертей.

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