Мане пожертвовал € 45 тыс. на борьбу с коронавирусом в Сенегале

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане на борьбу с коронавирусом в Сенегале пожертвовал € 45 тыс., информирует BBC.

Сообщается, что футболист принял это решение после того, как узнал о масштабах распространения коронавируса. Также Мане призвал соотечественников относиться к коронавирусу крайне серьёзно.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тыс. смертей. На данный момент в Сенегале зафиксировано 26 случаев заболевания.