АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

АПЛ рассматривает возможность провести оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле, сообщает The Sun.
По данным источника, АПЛ может провести оставшиеся 92 игры при закрытых трибунах на нейтральном поле. Возможно, игры будут проводиться в Мидлендсе. При этом все матчи будут показаны в прямом эфире. Не исключено, что за один день на стадионе может пройти несколько игр, а команды будут выступать через три дня. Это связано с рисками, что АПЛ не сможет завершить сезон, поскольку им предстоит провести больше игр, чем в Италии и Испании.
Также такие действия помогут минимизировать количество медиков и полицейских на стадионах и не позволит прийти фанатам на стадионы, как это было в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия».
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тыс. смертей.
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