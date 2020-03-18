УЕФА перенёс Евро-2020, в НХЛ первый случай заражения коронавирусом. Главные новости дня

Евро-2020 перенесли из-за коронавируса, в «Ювентусе» подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом, Месси может покинуть «Барселону» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России.

2. РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

3. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.

4. УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов на 27 июня.

5. Глава РПЛ допустил поднятие вопроса о признании текущей турнирной таблицы окончательной.

6. У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус.



7. Четыре баскетболиста «Бруклин Нетс» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. У одного из игроков симптомы болезни уже проявляются, в то время как у трёх других заболевание проходит бессимптомно.

8. «Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.

9. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения бразильского форварда Неймара, который сейчас защищает цвета «Пари Сен-Жермен».

10. «Оттава» подтвердила положительный тест игрока клуба на коронавирус.