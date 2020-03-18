УЕФА перенёс Евро-2020, в НХЛ первый случай заражения коронавирусом. Главные новости дня

Евро-2020 перенесли из-за коронавируса, в «Ювентусе» подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом, Месси может покинуть «Барселону» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России.
2. РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.
3. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
4. УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов на 27 июня.
5. Глава РПЛ допустил поднятие вопроса о признании текущей турнирной таблицы окончательной.
6. У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус.
7. Четыре баскетболиста «Бруклин Нетс» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. У одного из игроков симптомы болезни уже проявляются, в то время как у трёх других заболевание проходит бессимптомно.
8. «Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
9. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения бразильского форварда Неймара, который сейчас защищает цвета «Пари Сен-Жермен».
10. «Оттава» подтвердила положительный тест игрока клуба на коронавирус.
- 18 марта 2020
-
08:35
-
08:30
-
07:18
-
06:46
-
06:02
-
05:48
-
05:34
-
04:30
-
04:12
-
03:15
-
02:57
-
02:37
-
02:14
-
01:47
-
01:24
-
01:03
-
00:53
-
00:41
-
00:16
-
00:03
- 17 марта 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:21
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
21:51
-
21:27
-
21:12
-
21:06БАТЭ обновил эмблему Фото
-
20:53
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:16