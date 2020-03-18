Гюндоган: эти дни действительно показывают, кто настоящие герои. И это не футболисты

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил благодарность врачам, которые работают на фоне пандемии коронавируса.
«Эти дни действительно показывают, кто настоящие герои. И это не футболисты и не спортсмены. Прямо сейчас, в этой деликатной ситуации, есть много врачей и медицинских работников, которые отдают свои жизни за всех нас. Я думаю, что мы не можем в полной мере отблагодарить их за то, что они делают для нас, они спасают наши жизни», — приводит слова Гюндогана Marca.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тыс. смертей.
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