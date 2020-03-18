Экс-игрок «Интера»: потерял нескольких друзей из-за коронавируса

Бывший защитник «Интера» Риккардо Ферри рассказал, как Италия борется с эпидемией коронавируса.
«Я живу в Лоди, это одна из первых „красных зон“ в стране. Наблюдаю развитие чрезвычайной ситуации собственными глазами. Каждые три минуты мимо проезжает „скорая помощь“. Судя по информации, которую мне удалось получить, ситуация всё ещё остается напряжённой, так как в больнице в Лоди закончились койки.
Я потерял нескольких друзей, другие сейчас находятся в больнице. Один мой друг, которому 50 лет, госпитализирован с кашлем, симптомами гриппа, ему не хватает воздуха. Он только что потерял отца, опять же из-за коронавируса, и сам сдал положительный анализ. Сегодня другу гораздо лучше, но он всё ещё находится под наблюдением в больнице в Павии», — сказал 56-летний Ферри в эфире радио TMW, передаёт Football Italia.
Ферри выступал за «Интер» в 1981-1994 годах. Он выигрывал скудетто в 1988-1989 годах, а также Кубок УЕФА в 1991-м и 1994-м.
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