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Ларссон почеканил рулон туалетной бумаги и бросил вызов Жиго, Тилю и отцу

Ларссон почеканил рулон туалетной бумаги и бросил вызов Жиго, Тилю и отцу
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон принял участие в челлендже «Оставайся дома», цель которого мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

На видео, опубликованном в «инстаграме» футболиста, он протирает руки антисептиком и параллельно чеканит рулон туалетной бумаги.

Джордан бросил вызов одноклубникам – защитнику Самуэлю Жиго и хавбеку Гусу Тилю – а также своему знаменитому отцу Хенрику и ещё нескольким людям.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в челлендже приняли защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла и ряд других футболистов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

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