Заразившийся коронавирусом Мангала: выхожу тренироваться в маске

Французский защитник «Валенсии» Эльяким Мангала рассказал, чем занимается, будучи заражённым коронавирусом.



«Моя семья изолирована от меня в отдельном доме, стараюсь с ней не пересекаться. У меня нет симптомов, поэтому я могу делать физические упражнения, нам дали специальную программу занятий. В маске я выхожу в сад, чтобы тренироваться. А потом смотрю фильмы, играю на консоли. Есть Netflix. Также я читаю», — приводит слова Мангала Marca.

Пресс-служба «Валенсии» сообщала, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды «Валенсии» и членам тренерского штаба. Все они находятся на карантине, симптомы не вызывают серьёзных опасений.

Мангала перешёл в «Валенсию» летом 2019 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл в Примере четыре матча.