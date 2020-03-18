Аршавин похвастался выступлением дочери в танцевальном шоу на Первом канале

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился видео выступления своей дочери Яны в шоу «Dance Революция» на Первом канале.



Экс-нападающий опубликовал в своём «инстаграме» фрагмент с участием 11-летней дочери и сопроводил его подписью «Dancer!» и эмодзи.

Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста в 2018 году. Начинал карьеру Андрей в «Зените», цвета которого защищал с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 год. Также экс-форвард выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В сборную России вызывался с 2002 по 2012 год.



В ходе карьеры Аршавин трижды становился чемпионом России, по разу завоёвывал Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также выигрывал Суперкубок Казахстана и дважды — Кубок страны. С национальной командой он в 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы.