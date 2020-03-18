«Чемпионат» дарит эксклюзивную футбольную форму в честь своего 15-летия

11 марта «Чемпионат» отметил 15-й день рождения. В честь юбилея продолжаем радовать читателей настоящим #МарафономПодарков, во время которого разыгрываем крутые призы, связанные с нашим порталом.
Уже неделю мы дарим подарки! Сегодня у вас есть возможность выиграть эксклюзивную футбольную форму «Чемпионата», сделанную совместно с компанией Forward. Именно в таком комплекте играет наша команда. Для участия в конкурсе нажми на кнопку «Участвовать» под этой записью в телеграм-канале «Чемпионата».
Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.
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