«Чемпионат» дарит эксклюзивную футбольную форму в честь своего 15-летия

11 марта «Чемпионат» отметил 15-й день рождения. В честь юбилея продолжаем радовать читателей настоящим #МарафономПодарков, во время которого разыгрываем крутые призы, связанные с нашим порталом.



Уже неделю мы дарим подарки! Сегодня у вас есть возможность выиграть эксклюзивную футбольную форму «Чемпионата», сделанную совместно с компанией Forward. Именно в таком комплекте играет наша команда. Для участия в конкурсе нажми на кнопку «Участвовать» под этой записью в телеграм-канале «Чемпионата».

Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.