«Почему он дома в маске?» В «Твиттере» оценили челлендж Норманна с туалетной бумагой

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поддержал челлендж «Оставайся дома», направленный против распространения коронавируса.

Норманн записал видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги, обработав руки дезинфицирующим средством. Пользователи «Твиттера» в комментариях под видео, опубликованным «Ростовом», задались вопросом, почему хавбек надел маску перед записью ролика.

«Почему он дома в маске?» — поинтересовался Андрей FCZSP 1925.

«Страшно боится заразиться от рулона бумаги. Но вообще, дешевый трюк», — считает Скоморохъ.

«А ведь кому-то этого рулона не хватило. Что вы за люди такие», — написал Дубль Калачёва.

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго также поддержал челлендж с туалетной бумагой. Француз тоже чеканил рулон в маске.

Участие в челлендже уже приняли защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.