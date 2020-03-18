«Почему он дома в маске?» В «Твиттере» оценили челлендж Норманна с туалетной бумагой

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поддержал челлендж «Оставайся дома», направленный против распространения коронавируса.
Норманн записал видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги, обработав руки дезинфицирующим средством. Пользователи «Твиттера» в комментариях под видео, опубликованным «Ростовом», задались вопросом, почему хавбек надел маску перед записью ролика.
«Почему он дома в маске?» — поинтересовался Андрей FCZSP 1925.
«Страшно боится заразиться от рулона бумаги. Но вообще, дешевый трюк», — считает Скоморохъ.
«А ведь кому-то этого рулона не хватило. Что вы за люди такие», — написал Дубль Калачёва.
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго также поддержал челлендж с туалетной бумагой. Француз тоже чеканил рулон в маске.
Участие в челлендже уже приняли защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.
- 18 марта 2020
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