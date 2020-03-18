Аршавин подал в суд на первую жену

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском к экс-супруге, телеведущей Юлии Барановской.
«Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», — сказали в Савёловском суде Москвы, передаёт «Стархит».
Барановская воспитывает двух сыновей и дочь, которые ещё не достигли совершеннолетия. Когда Аршавин играл за «Зенит», он выплачивал на троих детей 5 млн рублей по алиментам.
Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста в 2018 году. Начинал карьеру Андрей в «Зените», цвета которого защищал с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 год. Также экс-форвард выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В сборную России вызывался с 2002 по 2012 год.
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