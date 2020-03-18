«Чем только не приходилось играть». Малафеев поддержал челлендж с туалетной бумагой

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, в настоящее время работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. В ролике, опубликованном в «инстаграме» экс-голкипера, он чеканит рулон туалетной бумаги в тренировочном зале.
Видео Малафеев сопроводил следующей подписью: «Чем только не приходилось играть в футбол».
Видео доступно на «Чемпионате».
Участие в челлендже уже приняли такие футболисты, как защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
- 18 марта 2020
-
13:11
-
12:48
-
12:47
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:53
-
10:45
-
10:23
-
10:08
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:24
-
08:35
-
08:30
-
07:18
-
06:46
-
06:02
-
05:48
-
05:34
-
04:30
-
04:12
-
03:15
-
02:57
-
02:37
-
02:14
-
01:47
-
01:24
-
01:03