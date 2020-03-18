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«Чем только не приходилось играть». Малафеев поддержал челлендж с туалетной бумагой

«Чем только не приходилось играть». Малафеев поддержал челлендж с туалетной бумагой
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, в настоящее время работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, принял участие в челлендже «Оставайся дома».

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. В ролике, опубликованном в «инстаграме» экс-голкипера, он чеканит рулон туалетной бумаги в тренировочном зале.

Видео Малафеев сопроводил следующей подписью: «Чем только не приходилось играть в футбол».

Видео доступно на «Чемпионате».

Участие в челлендже уже приняли такие футболисты, как защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

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