Федун одобрил идею Ковалевского о виртуальном матче «Спартака» и «Стомила»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал предложение президента польского клуба «Стомил» Войцеха Ковалевского провести виртуальный матч между командами.

«Думаю, команда не будет против сыграть с ними. Пусть ребята играют», — цитирует «Р-Спорт» Федуна.

Бывший вратарь московского «Спартака» Ковалевски ранее заявил, что хочет сыграть в виртуальный футбол с Федуном.

В 23-м туре первой лиги Польши «Стомил» должен был сыграть против команды «Хробры» из Глогува. Так как матчи польского чемпионата перенесли, встреча не состоялась. Команды устроили мини-турнир по виртуальному футболу, игроки «Стомила» и «Хробры» сыграли три матча на приставке.

Вчера, 17 марта, на собрании клубов было принято решение приостановить проведение сезона РПЛ как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.