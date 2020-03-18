«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» дома встречался с «Уралом». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончился победой хозяев с крупным счётом — 7:1.

На видео показано прибытие игроков на стадион, общение футболистов до и во время матча, а также эмоции петербургской команды после победы.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат РФС.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик, форвард Артём Дзюба сделал дубль. Ещё по голу в составе петербургской команды забили нападающие Себастьян Дриусси и Малком. Для бразильца гол в ворота екатеринбуржцев стал первым мячом за «Зенит». «Урал» смог ответить хозяевам голом форварда Андрея Панюкова, который реализовал пенальти.



«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Урал» (25) занимает 10-е место.