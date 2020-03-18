«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» дома встречался с «Уралом». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончился победой хозяев с крупным счётом — 7:1.
На видео показано прибытие игроков на стадион, общение футболистов до и во время матча, а также эмоции петербургской команды после победы.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат РФС.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик, форвард Артём Дзюба сделал дубль. Ещё по голу в составе петербургской команды забили нападающие Себастьян Дриусси и Малком. Для бразильца гол в ворота екатеринбуржцев стал первым мячом за «Зенит». «Урал» смог ответить хозяевам голом форварда Андрея Панюкова, который реализовал пенальти.
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Урал» (25) занимает 10-е место.
- 18 марта 2020
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:08
-
13:39
-
13:34
-
13:11
-
12:48
-
12:47
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:53
-
10:45
-
10:23
-
10:08
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:24
-
08:35
-
08:30
-
07:18
-
06:46
-
06:02
-
05:48
-
05:34
-
04:30
-
04:12
-
03:15