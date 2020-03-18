Видео с голом-шедевром любителя в стиле Ибрагимовича набрало более 1 млн просмотров

В Сети набирает популярность видео с красивым голом из любительской итальянской лиги.



В ролике один из футболистов получает мяч на фланге и, обработав его грудью, совершает подачу в штрафную площадь. Его партнёр в этот момент находится рядом с одиннадцатиметровой отметкой. Чтобы замкнуть навес, ему приходится сделать несколько шагов в сторону от ворот, однако это не мешает ему. Находясь спиной к мячу, игрок выставляет пятку и точно бьёт в дальний нижний угол, не оставляя голкиперу никаких шансов.



Голами в таком же стиле известен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Ранее он неоднократно использовал акробатические приёмы, чтобы поразить ворота соперника.



В популярном инстаграм-аккаунте «433», специализирующемся на публикации коротких роликов на футбольную тематику, видео за полдня набрало более чем 1,7 млн просмотров.

Видео доступно на «Чемпионате».