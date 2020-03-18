Видео с голом-шедевром любителя в стиле Ибрагимовича набрало более 1 млн просмотров

В Сети набирает популярность видео с красивым голом из любительской итальянской лиги.
В ролике один из футболистов получает мяч на фланге и, обработав его грудью, совершает подачу в штрафную площадь. Его партнёр в этот момент находится рядом с одиннадцатиметровой отметкой. Чтобы замкнуть навес, ему приходится сделать несколько шагов в сторону от ворот, однако это не мешает ему. Находясь спиной к мячу, игрок выставляет пятку и точно бьёт в дальний нижний угол, не оставляя голкиперу никаких шансов.
Голами в таком же стиле известен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Ранее он неоднократно использовал акробатические приёмы, чтобы поразить ворота соперника.
В популярном инстаграм-аккаунте «433», специализирующемся на публикации коротких роликов на футбольную тематику, видео за полдня набрало более чем 1,7 млн просмотров.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 18 марта 2020
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:08
-
13:39
-
13:34
-
13:11
-
12:48
-
12:47
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:53
-
10:45
-
10:23
-
10:08
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:24
-
08:35
-
08:30
-
07:18
-
06:46
-
06:02
-
05:48
-
05:34
-
04:30
-
04:12
-
03:15