Шалимов рассказал о планах «Ахмата» на время паузы в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о тренировочном процессе команды в период паузы в Российской Премьер-Лиге.

«До 22 марта проводим по одной тренировке в день, в воскресенье сыграем двусторонний матч. Затем дадим игрокам два выходных дня, но команда остаётся в Грозном, никто никуда не уезжает. После выходных продолжим работу в недельном цикле — пять дней тренируемся, на шестой играем, либо с молодёжной командой, либо двусторонку, потом день выходной. В таком режиме будем работать до 10 апреля, после чего будем строить дальнейшие планы», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата».

Вчера, 17 марта, на собрании клубов было принято решение приостановить проведение сезона РПЛ как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.