«Зенит» опубликовал обращение Семака к болельщикам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с обращением к болельщикам петербургского клуба относительно ситуации с пандемией коронавируса.

«Дорогие болельщики! Наш клуб очень переживает за здоровье игроков, так же как и за здоровье наших болельщиков.



Мы соблюдаем все рекомендации и просим вас также соблюдать их. Не выходите из дома без необходимости и, пожалуйста, соблюдайте правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем, будем ждать возвращения большого футбола!» — сказал Семак. Видео с обращением тренера можно посмотреть в «инстаграме» питерского клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс. В России инфицировано 147 человек.