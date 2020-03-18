Молодёжки «Тамбова» и «Крыльев» доиграют скандальный матч с 83-й минуты

«Крылья Советов» в своём «твиттере» объявили об итоговом решении относительно судьбы матча 22-го тура молодёжного первенства России с «Тамбовом».
В ходе встречи у самарской команды было удалено четыре футболиста, в число которых вошли Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. У хозяев был удалён Владимир Кабахидзе. По решению главного арбитра Ильи Иванова матч был остановлен на 82-й минуте при счёте 1:1. При этом судья нарушил регламент, поскольку у «Крыльев Советов» оставалось на поле не менее семи игроков.
«Сегодня состоялось заседание КДК, на котором рассматривался инцидент в матче молодёжных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов». Встреча была остановлена на 83-й минуте, команды её не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83-й минуты. О дате будет сообщено позднее», — говорится в заявлении самарского клуба.
- 18 марта 2020
-
16:17
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:07
-
15:05
-
15:03
-
14:53
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:08
-
13:39
-
13:34
-
13:11
-
12:48
-
12:47
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:53
-
10:45
-
10:23