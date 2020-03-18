Молодёжки «Тамбова» и «Крыльев» доиграют скандальный матч с 83-й минуты

«Крылья Советов» в своём «твиттере» объявили об итоговом решении относительно судьбы матча 22-го тура молодёжного первенства России с «Тамбовом».



В ходе встречи у самарской команды было удалено четыре футболиста, в число которых вошли Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. У хозяев был удалён Владимир Кабахидзе. По решению главного арбитра Ильи Иванова матч был остановлен на 82-й минуте при счёте 1:1. При этом судья нарушил регламент, поскольку у «Крыльев Советов» оставалось на поле не менее семи игроков.



«Сегодня состоялось заседание КДК, на котором рассматривался инцидент в матче молодёжных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов». Встреча была остановлена на 83-й минуте, команды её не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83-й минуты. О дате будет сообщено позднее», — говорится в заявлении самарского клуба.

В молодёжном первенстве судья досрочно прекратил матч. Оказалось, запутался в правилах РФС признал “косяк” рефери.