«Локомотив» обыграл РПЛ в крестики-нолики. Лига пыталась жульничать, клуб требовал VAR

«Твиттер» московского «Локомотива» обыграл «твиттер» Российской Премьер-Лиги в крестики-нолики.

Аккаунт «железнодорожников» предложил всем желающим сыграть в крестики-нолики. „Пока футбол на паузе, давайте немного развлечёмся. Кто готов сразиться с нами в крестики-нолики? Если сможете нас обыграть – получите приз!“ — сообщил «твиттер» клуба.

На предложение откликнулись не только пользователи соцсети, но и официальный «твиттер» РПЛ. «Ладно, но только один раз», — написала пресс-служба лиги.

«Локомотив» ходил первым и в итоге победил. Перед решающим ходом «железнодорожников» аккаунт РПЛ сжульничал, поставив во все свободные клетки эмодзи с медведем. «Локомотив» в ответ потребовал просмотр VAR. «Ладно-ладно. Какой VAR. Мы честные: вы выиграли», — признали в РПЛ.

Первыми в крестики-нолики в «Твиттере» во время пандемии коронавируса сыграли «Саутгемптон» и «Манчестер Сити».