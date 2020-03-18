Игроки молодёжек «Тамбова» и «Крыльев» получили длительные дисквалификации

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования событий в матче молодёжного первенства «Тамбов» — «Крылья Советов», остановленного на 83-й минуте.



«Представители «Крыльев Советов» и «Тамбова», а также игроки команд выходили с нами на видеосвязь. Мы вызвали всех судей, которые работали на матче, и инспектора игры. Мы исследовали все материалы по данному матчу. Смотрели все наказания и нарушения. Исследовали события в подтрибунном помещении, а там была стычка. Судья ошибся и нарушил правила, так как не менее семи игроков должно было остаться у команды. В судейскую комнату заходили представители обоих клубов, что категорически запрещается. Все эти нарушения мы установили. Определились со всеми нарушителями.



Решено доиграть матч с 83-й минуты, так как на этой минуте он был остановлен. Рекомендовать РФС определить дату и время доигровки. Счёт сыгранной части матча сохраняется. Все санкции к футболистам при доигровке сохраняются.



Тренер «Крыльев Советов» Шарипов оскорбил судью и дисквалифицирован на три матча. Футболист «Тамбова» Кобахидзе за агрессивное поведение и драку дисквалифицирован на восемь матчей. Футболист Евенов дисквалифицирован на шесть матчей. Футболист Нестеров был удалён за агрессивное поведение, он дисквалифицирован на четыре матча.



За необеспечение безопасности оштрафовать «Тамбов» на 50 тысяч рублей. «Крылья Советов» оштрафованы на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков. Рекомендовано департаменту судейства обратить внимание на профессиональное исполнение судейской коллегии своих обязанностей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В молодёжном первенстве судья досрочно прекратил матч. Оказалось, запутался в правилах РФС признал “косяк” рефери.