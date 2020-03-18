Футболистам «Сочи» дали три выходных

В «Сочи» рассказали, как команда проведёт ближайшее время с учётом паузы в Российской Премьер-Лиге, объявленной из-за пандемии коронавируса.



«Сегодня была последняя тренировка, после неё у команды три выходных. После этих выходных медицинский штаб разработает меры и мы решим, что делать дальше», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.



Напомним, из-за пандемии коронавируса помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Вчера, 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

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