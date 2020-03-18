Джеррард смеясь почеканил рулон туалетной бумаги. Вызов брошен Каррагеру

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
Видео специалист опубликовал в своём «инстаграме». На нём он смеясь чеканит рулон туалетной бумаги, после чего пяткой отправляет его в сторону. Вызов англичанин бросил своему бывшему партнёру по «Ливерпулю», а ныне телеэксперту Джейми Каррагеру.
Видео доступно на «Чемпионате».
Участие в челлендже уже приняли такие футболисты, как защитник «Реала» Серхио Рамос, и ряд представителей Российской Премьер-Лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
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