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Джеррард смеясь почеканил рулон туалетной бумаги. Вызов брошен Каррагеру

Джеррард смеясь почеканил рулон туалетной бумаги. Вызов брошен Каррагеру
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Видео специалист опубликовал в своём «инстаграме». На нём он смеясь чеканит рулон туалетной бумаги, после чего пяткой отправляет его в сторону. Вызов англичанин бросил своему бывшему партнёру по «Ливерпулю», а ныне телеэксперту Джейми Каррагеру.

Видео доступно на «Чемпионате».

Участие в челлендже уже приняли такие футболисты, как защитник «Реала» Серхио Рамос, и ряд представителей Российской Премьер-Лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой
Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.
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