Широков рассказал, как стать капитаном сборной России
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал качества, помогающие стать капитаном национальной команды.
«Первоочередное качество – играть надо хорошо, оказывать влияние на коллектив. Так получилось, что, когда пришёл Фабио Капелло на переговоры относительно каких-то бонусов, выдвинули меня и Игоря Денисова. Мы просили не для команды, а больше для персонала. Команда и так неплохо получает. Капелло пришёл со своими помощниками, а от российской стороны оставался Сергей Овчинников, мимо которого прошли бонусы. Мы попросили за него. Затем в какой-то момент Денисов получил травму, и я стал играть», — сказал Широков на встрече со студентами РГСУ.
Широков выступал в составе сборной России в 2008-2016 годах.
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