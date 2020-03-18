Широков рассказал, как стать капитаном сборной России

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков назвал качества, помогающие стать капитаном национальной команды.

«Первоочередное качество – играть надо хорошо, оказывать влияние на коллектив. Так получилось, что, когда пришёл Фабио Капелло на переговоры относительно каких-то бонусов, выдвинули меня и Игоря Денисова. Мы просили не для команды, а больше для персонала. Команда и так неплохо получает. Капелло пришёл со своими помощниками, а от российской стороны оставался Сергей Овчинников, мимо которого прошли бонусы. Мы попросили за него. Затем в какой-то момент Денисов получил травму, и я стал играть», — сказал Широков на встрече со студентами РГСУ.

Широков выступал в составе сборной России в 2008-2016 годах.