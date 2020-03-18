Рашфорд почеканил туалетную бумагу и отправил её в дверной проём, а затем отпраздновал

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд принял участие в челлендже «Оставайся дома», призванном мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.



В ролике, опубликованном в «инстаграме» англичанина, он, ярко одевшись, чеканит рулон туалетной бумаги, после чего ударом отправляет его в дверной проём и празднует это как гол.

Видео доступно на «Чемпионате».

Участие в челлендже уже приняли многие известные футболисты, среди которых защитник «Реала» Серхио Рамос. Поучаствовал также целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.