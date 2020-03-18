Рашфорд почеканил туалетную бумагу и отправил её в дверной проём, а затем отпраздновал
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд принял участие в челлендже «Оставайся дома», призванном мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
В ролике, опубликованном в «инстаграме» англичанина, он, ярко одевшись, чеканит рулон туалетной бумаги, после чего ударом отправляет его в дверной проём и празднует это как гол.
Видео доступно на «Чемпионате».
Участие в челлендже уже приняли многие известные футболисты, среди которых защитник «Реала» Серхио Рамос. Поучаствовал также целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.
«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой
Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.
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