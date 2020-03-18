Широков: «Спартак» или ЦСКА? Второе, хотя мои близкие болеют за красно-белых

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКА.



«Как я вообще пришёл в футбол? У меня папа занимался футболом в Дедовске. Он меня и привёл. Да, я организовываю турнир памяти отца, верно? Поначалу мы приглашали профессиональные школы Московской области, через год перешли на формат, чтобы к нам приезжали детские дома. Это больше социальный проект, но и там можно найти ребятишек, которые могут вырасти в кого-то.

«Спартак» или ЦСКА? Так как я выпускник ЦСКА, наверное, ЦСКА. Хотя все мои близкие болеют за «Спартак». Мне тяжело приходится. Направление, в котором я живу (Истринский район. — Прим. «Чемпионата»), – процентов на 80 красно-белое», — сказал Широков на встрече со студентами РГСУ.

Широков выступал в составе сборной России в 2008-2016 годах. На клубном уровне полузащитник играл за ЦСКА, «Химки», «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Краснодар».