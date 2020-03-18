«Челси» лидирует в борьбе за Коутиньо
Лондонский «Челси» является фаворитом в борьбе за бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport.es.
По данным источника, наиболее вероятным вариантом сделки является аренда с правом последующего выкупа.
В настоящий момент бразилец выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. Немецкий клуб имеет право выкупить игрока за € 120 млн, но, скорее всего, откажется от варианта с трансфером хавбека.
В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Контракт бразильского полузащитника с «Барселоной» действителен до лета 2023 года.
Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании остаться в «Баварии»
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