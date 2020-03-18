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Осорио поддержал челлендж с туалетной бумагой

Осорио поддержал челлендж с туалетной бумагой
Футбол / РПЛ 0

Венесуэльский защитник «Зенита» Йордан Осорио поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Осорио ответил на вызов, брошенный ему партнёром по «Зениту» Себастьяном Дриусси. Футболист записал видео, на котором чеканит рулон туалетной бумаги. Видео опубликовано в «инстаграме» петербургского клуба.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Участие в челлендже уже приняли многие известные футболисты. Поучаствовал также целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В России на 18 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.

Дриусси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой. Вызов брошен партнёрам по «Зениту»
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