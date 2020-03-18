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Чеферин — о досрочных титулах для лидеров лиг: это ложная информация, цель — всё доиграть

Чеферин — о досрочных титулах для лидеров лиг: это ложная информация, цель — всё доиграть
Футбол / Прочие турниры 0

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию, согласно которой чемпионами лиг станут те команды, которые лидируют в своих чемпионатах на текущий момент. Ранее из-за коронавируса были приостановлены ведущие турниры.

«Я видел и слышал некоторые фальшивые новости о том, что УЕФА посоветует лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители – это команды, занимающие первые места в данный момент. Могу сказать, что это неправда. Наша цель — доиграть чемпионаты, и мы не рекомендовали ничего подобного ни одной ассоциации или лиге», — приводит слова Чеферина Mirror.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.

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