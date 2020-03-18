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Часть сотрудников РФС переведена на удалённый режим работы

Часть сотрудников РФС переведена на удалённый режим работы
Футбол / РПЛ 0

Часть сотрудников Российского футбольного союза перешла на удалённый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.

«Часть сотрудников РФС переведена на удалённый режим для упреждения распространения коронавируса. При этом мы продолжаем работу в полном объёме», — сообщается в официальном «твиттере» РФС.

Напомним, из-за пандемии коронавируса помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Вчера, 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.

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