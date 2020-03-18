«Сейчас мы болеем за врачей». Ибрагимович начал сбор средств для итальянских больниц

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал сбор средств для итальянских клиник, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.



«Италия многое дала мне, и в этот драматический момент я хочу вернуть ещё больше стране, которую люблю. Я решил начать сбор средств для больниц и использовать свои коммуникационные возможности для более широкого распространения информации. Это серьёзная проблема, и нам нужна конкретная помощь, а не простое видео.



Я рассчитываю на щедрость моих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет сделать разумное пожертвование в зависимости от своих возможностей, чтобы мы могли избавиться от этого вируса. Вместе мы действительно можем помочь больницам, врачам, медсёстрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасать жизни. Потому что сейчас мы болеем за них!



Давайте вместе победим коронавирус! И помните: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт за вирусом», — написал Ибрагимович на странице в «Инстаграме».