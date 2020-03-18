Министр спорта Италии: Серия А должна возобновиться в начале мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о запрете соревнований из-за пандемии коронавируса в стране.

«Мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, учитывая, что многие люди игнорируют совет оставаться дома. Серия А должна возобновиться в начале мая», — приводятся слова Спадафоры в «твиттере» журналиста Николо Скиры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.

Лидером чемпионата Италии после 26 туров является туринский «Ювентус», который набрал 63 очка. В первую тройку входят римский «Лацио» (62) и миланский «Интер» (54).