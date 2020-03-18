Ребров у плиты, Дзагоев за фортепиано и коллекция обуви Ари. В гостях у футболистов: фото
«Чемпионат» давно ведёт постоянную рубрику «На своём поле», в рамках которой мы приезжаем в гости к футболистам. За несколько лет мы успели побывать дома у таких игроков, как Александр Самедов («Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов»), Артём Ребров («Спартак»), Ари («Краснодар»), Александр Ташаев («Динамо», «Спартак», «Рубин»), Роман Шишкин («Краснодар», «Спартак-2»), Маринато Гильерме («Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА) и Александр Ерохин («Зенит»).
Мы собрали самые яркие кадры рубрики «На своём поле», в которой можно взглянуть на российских футболистов с другой стороны.
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