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Три английских клуба претендуют на Чалова

Три английских клуба претендуют на Чалова
Футбол / РПЛ 0

«Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.

По данным источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость форварда оценивается в € 27 млн.

Прошлым летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова € 15,2 млн, но российский клуб отказался продавать форварда.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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