Аршавин обратился к болельщикам «Зенита» в связи с ситуацией с коронавирусом

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин обратился к болельщикам и дал ряд советов в период эпидемии коронавируса.



«В первую очередь я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих близких.



Отдельно хочу дать совет воспитанникам академии „Зенита“, а также школьникам и студентам страны. Я как тренер советую вам поддерживать свою физическую форму, заниматься дома, делать зарядку. Не забывайте, что впереди экзамены. Читайте книги, делайте уроки, не ленитесь. Желаю всем здоровья и, конечно же, побед», — сказал Аршавин.

Права на видео принадлежат «Зениту». Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.