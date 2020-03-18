Заразившийся коронавирусом Матюиди: я позитивен и с хорошим настроем
Защитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди, который заразился коронавирусом, рассказал о своём состоянии.
«Я позитивен. Я позитивен, силён и с хорошим настроением. Я уверен, что мы все вместе сумеем пройти это испытание. Спасибо за ваши сообщения с поддержкой. Давайте оставаться дисциплинированными и сплочёнными. Я уверен, мы сделаем это», — написал Матюиди в своём «твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе: более 2500 человек умерло от инфекции. Из-за эпидемии коронавируса приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры.
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