Де Брёйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии The Telegraph

Издание The Telegraph опубликовало список лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Лучшим игроком признан бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. В первую тройку вошли также полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и защитник мерсисайдского клуба Трент Александер-Арнольд.

Топ-10 рейтинга лучших игроков сезона выглядит следующим образом:

1. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)

2. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

4. Джек Грилиш («Астон Вилла»)

5. Садио Мане («Ливерпуль»)

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

9. Джейми Варди («Лестер Сити»)

10. Рияд Марез («Манчестер Сити»)