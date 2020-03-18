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В «Спартаке» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

В «Спартаке» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский сообщил, что в московском клубе не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

«В командах «Спартака», а мы говорим не только про первую команду, но и про дубль и про молодёжную команду, нет ни одного выявленного случая как у игроков, так и у персонала. Что касается академии, то было принято решение приостановить все занятия, поэтому дети в академию пока ходить не будут», — сказал Бутовский в видео, опубликованном на канале «Спартака» в YouTube.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тысяч. В России на 18 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.

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