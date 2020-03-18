«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус, предложив отдать их людям
«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус, предложенных руководством Примеры.
«Примера предложила нам тесты, но мы решили не проводить их по медицинским и социальным соображениям. Ни у одного из футболистов не обнаружено симптомов заболевания, поэтому мы считаем, что есть люди, которые нуждаются в тестах больше нас. Именно эти люди и должны иметь приоритет», — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте клуба.
На данный момент чемпионат Испании приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 8 тысяч человек. Число заболевших превысило 200 тысяч.
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