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«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус, предложив отдать их людям

«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус, предложив отдать их людям
Футбол / Испания 0

«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус, предложенных руководством Примеры.

«Примера предложила нам тесты, но мы решили не проводить их по медицинским и социальным соображениям. Ни у одного из футболистов не обнаружено симптомов заболевания, поэтому мы считаем, что есть люди, которые нуждаются в тестах больше нас. Именно эти люди и должны иметь приоритет», — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте клуба.

На данный момент чемпионат Испании приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 8 тысяч человек. Число заболевших превысило 200 тысяч.

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