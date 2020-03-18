Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский сообщил, что полузащитник красно-белых Андре Шюррле помещён на карантин после прилёта из Германии.



«Шюррле получил контактное повреждение. Травма во время матча. При более углублённом обследовании травма оказалась несколько более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали врачи в Германии. Было принято решение, что он будет проходить реабилитацию в Германии. Но динамика восстановления несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре в ближайшее время вернётся в расположение команды. Как требуют предписания всех служб, он будет помещён на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарём и физиотерапевтическим оборудованием. По окончании карантина он будет в расположении команды», — сказал Бутовский в видео, опубликованном на канале «Спартака» в YouTube.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тысяч. В России на 18 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.